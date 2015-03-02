В Минагрополитики обещают через день-два стабилизировать ситуацию с продовольствием

Об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Мы сейчас создали рабочую группу, чтобы понять ситуацию. Мы собрали всех «сетевиков» и «ритейлы». Какой-то общей ситуации нет, у каждого ритейлера своя картина: у кого-то исчез сахар, у других – гречка, у третьих – соль, хотя соли у нас огромное количество. Продуктов питания много, они есть в наличии. И все, что было, это связано с паникой, спекуляцией и отчасти логистикой», - сказал министр.

Павленко заверил, что в Украине есть и сахар, и зерно для производства муки.

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«У нас перепроизводство сахара – 700 тыс. тонн, зерна – 5,2 млн тонн при внутренней потребности 2,1 млн тонн. Мукомольные предприятия работают в три смены», – сказал министр.

При этом он отметил, что ситуация уже улучшается. «Я надеюсь, что день-два – и ситуация улучшится. Она уже лучше, чем была вчера, а завтра она будет лучше, чем сегодня», – сказал Павленко, добавив, что продукты возвращаются на полки, а цены снижаются к «доажиотажному уровню».

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Также министр отметил, что сейчас цель Минагропрода не наказать торговцев, а не допустить подобной ситуации в будущем.

«Сейчас наша задача – понять причины паники. Наше дело не наказать, а понять, почему такое произошло, и не допустить развития аналогичной ситуации в будущем», – резюмировал министр.