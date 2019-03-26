В Украине отмечают День Национальной гвардии

Глава государства поблагодарил бойцов НГУ за службу.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником - Днем Национальной гвардии.

Приветствие обнародовано на странице главы государства в Facebook.

Читайте такжеСбежавший в Россию работник СБУ был уволен за распитие алкоголя на рабочем месте

«В незабываемые мартовские дни 2014 года родилась Национальная гвардия Украины - военное формирование, которое уже успело стать легендарным. Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным Силам, которые тогда только начали возрождаться», - отметил Порошенко.

«От имени миллионов украинцев искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины!» - добавил глава государства.

Украинских бойцов также поздравил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Щиро вітаю з професійним святом патріотів та професіоналів, які сьогодні захищають країну в лавах Служби безпеки України, та ветеранів Служби!https://t.co/jG3tCyphMepic.twitter.com/jUwKUWG7vU — Олександр Турчинов (@Turchynov) March 25, 2019

Как сообщал УНИАН, СБУ вчера отмечал 27-ую годовщину создания.