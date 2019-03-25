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СБУ сегодня отмечает 27-ую годовщину создания

09:25, 25 марта 2019
Общество
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Порошенко поздравил сотрудников Службы безопасности Украины / фото actual.today

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

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«Мышцы, которые СБУ нарастила за эти последние 5 лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Спасибо личному составу за преданное служение Украине и желаю непоколебимой веры в себя и в свое Отечество!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта во время торжественных мероприятий по случаю 27-ой годовщины создания СБУ Порошенко подчеркнул, что за 5 военных лет СБУ предотвратила почти 300 терактов, благодаря Службе разоблачен и осужден, в том числе за государственную измену и шпионаж, 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тысяч единиц оружия, более 960 тысяч взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки. Также СБУ выявила и предотвратила волны кибератак спецслужб РФ на государственные электронные ресурсы и системы объектов критической инфраструктуры. За время агрессии РФ на востоке Украины погибли 27 сотрудников СБУ, двум из них посмертно присвоено звание «Герой Украины».

***20 сентября 1991 года Верховная Рада Украины постановлением «О создании Службы национальной безопасности Украины» ликвидировала Комитет государственной безопасности УССР.

25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон «О Службе безопасности Украины».

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Теги: #СБУ#Служба безопасности Украины