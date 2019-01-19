Звездные "моржи": как украинские спортсмены купались на Крещение
Сегодня, 19 января, украинцы празднуют Крещение. Одним из главных обрядов является купание в прорубях и массовые погружения в ледяную воду.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Украинские спортсмены не остались в стороне от традиций. Они поздравили болельщиков и показали в Instagram, как купались на Крещение", - говорится в сообщении.
Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий решил далеко не ходить и погрузился в ледяную воду прямо возле дома.
Одноклубник Ракицкого Тарас Степаненко тоже не побоялся и рискнул искупаться.
Экс-футболист "Днепра" и сборной Украины Руслан Ротань не против закалиться.
Украинские чемпионы по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко тоже чтут традиции. Усик не забыл о православном обряде даже на острове Бали.
А "Лом" дерзко позволил себе выпить на морозе чашечку кофе в Буковеле.
Смелостью отличаются не только мужчины. Боец ММА Елена Овчинникова бесстрашно погрузилась в водоем. Получилось очень эффектно.
С праздником Крещения!!!👍👊 #lenaovchynnikova #ovchynnikova #venum #venumteam #bellator #mma #muaythai #kickboxing #lviv #ukraine #motivation #sportmotivation #model #fitness #fitnessmodel #bikini #Крещение #купание #ленаовчинникова #кикбоксинг #мма #модель #фото #мотивация #кикбоксинг муайтай #тренировки