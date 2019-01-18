Традиции Крещенских купаний: кому нельзя купаться в проруби

УНИАН вспомнил все, что нужно знать о Крещенских купаниях.

19 января православные украинцы отмечают один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне. Одной из главных традиций этого дня являются Крещенские купания – верующие погружаются в воду в проруби или открытых водоемах, чтобы обрести духовную и физическую силу.

УНИАН вспомнил историю и главные традиции Крещенских купаний, а кроме того, выяснил, кому купаться в проруби на Крещение противопоказано.

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История Крещенских купаний

Традиция купаний в условиях зимних морозов уходит корнями в дохристианские времена. Так, у кочевых племен скифов, проживавших на территории Украины в VIII – IV веках до нашей эры, существовала традиция окунать в холодную воду младенцев. Древние славяне, как считается, соблюдали традицию зимних купаний на день бога Велеса - водокрес.

Христианский обряд купаний на Крещение возник как дань крещению Иисуса в реке Иордании. Согласно священному писанию, в момент купания на Иисуса снизошел Святой Дух, и Господь раскрыл ему его истинную суть – сына божьего.

Согласно православным традициям, в день Крещения вода приобретает чудодейственные свойства – она очищает душу от грехов, дарует здоровье и физическую силу. Божественная сила воды, при этом, защищает верующего от риска пострадать в результате переохлаждения.

При этом, церковь не делает купания на морозе обязательным обрядом для каждого верующего. Более того, священнослужители подчеркивают, что идея «очищения от грехов» с помощью купания противоречит Евангелию.

Традиции купания на Крещение

К празднику Крещения на Руси было принято готовиться заранее – искать безопасное место для погружения и рубить на льду ополонку-«иордань» можно было уже за неделю до праздника.

В день Крещения было принято с утра разжигать крупные костры возле водоемов, где планировалось проводить купания.

После утренней церковной службы верующие крестным ходом шли к проруби. Процессию вел священник, за ним несли крест и иконы. После того, как священнослужитель совершал обряд освящения воды и погружал крест в водоем, народ приступал к купаниям.

Погрузиться в прорубь стремились, прежде всего те, кто грешил на Святках. Некоторые проявляли таким образом удаль, или просто закалялись. Тех, кто не желал купаться, священник кропил святой водой.

Кому нельзя купаться на Крещение?

Купание в ледяной воде может быть опасным для здоровья. В особой зоне риска – дети и люди старше 45 лет, у которых нет подобного опыта. Медики настойчиво советуют тем, кто хочет искупаться в проруби на Крещение, предварительно проконсультироваться со специалистом.

Погружение в ледяную воду – всегда серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы, который может привести к спазму сосудов или резкому повышению давления.

По этой причине Крещенское купание не совместимо с курением и употреблением алкоголя, которые лишь повышают давление на сосуды.

Не рекомендуется купаться в проруби тем, кто страдает от гипертонии, эпилепсии, сахарного диабета, ревматизма, почечной недостаточности и болезней мочевыделительной системы.

Крещение 2019 – где купаться?

Тем, кто все же хочет испытать себя, рекомендуется купаться в специально оборудованных безопасных местах, в присутствии медиков и спасателей.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году для празднования Крещения обустроены 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.