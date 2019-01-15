Аллу Пугачеву едва спасли от удушья на съемках шоу

Пугачева поняла: у нее начала развиваться аллергическая реакция.

Настоящим потрясением обернулись для Аллы Пугачевой съемки в программе "Сегодня вечером", посвященные Игорю Николаеву. Ради того, чтобы поздравить близкого человека с 40-летием творческой деятельности, Примадонна приехала в "Останкино", однако вскоре об этом пожалела.

Пугачева появилась в превосходном настроении, которое не смогло испортить даже известие о том, что в программе будет и ее давняя конкурентка Ирина Аллегрова, передает "Собеседник".

Когда Примадонна вошла в студию, она сразу почувствовала неладное. Спустя несколько минут после начала съемок у Аллы Борисовны стало сильно першить в горле. Чтобы унять неприятный симптом, Пугачева сделала несколько глотков воды. Вскоре певица поняла: у нее начала развиваться аллергическая реакция. С каждой минутой ей становилось все хуже: по­явились даже признаки удушья. Артистка начала сильно кашлять. Поняв, что справиться с приступом не в силах, Примадонна поспешила на выход.

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По словам журналистов, увидев за кулисами Аллегрову, она забыла про старые недомолвки и стала жаловаться той на свое самочувствие.

"Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!– посетовала Пугачева, а потом продолжила: – Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!".

Вместе с сотрудниками программы певица стала выяснять, из-за чего у нее могла начаться аллергическая реакция. В итоге пришла к выводу, что это случилось из-за искусственного снега. Его щедро насыпали телевизионщики, чтобы создать праздничную атмосферу в студии.

Зрители считают: аллергия у Пугачевой развилась из-за стремительного похудения. Такой стройной, как сейчас, Алла Борисовна не была даже в молодости. Не исключено, что для снижения веса Примадонна принимает таблетки, которые спровоцировали развитие аллергии. Между тем сама Алла распорядилась в грядущем шоу, посвященном ее 70-летию, использовать синтетические средства по минимуму.

Ранее российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.