Долгосрочность отношений зависит больше от того, что у партнеров общего, отметил психолог.

У людей в самых счастливых отношениях есть пять общих черт с партнером. Об этом в статье для CNBC Make It написал американский психолог Марк Треверс, изучающий пары.

По его словам, здоровье долгосрочных отношений зависит больше именно от того, что у партнеров общего.

"Общая почва - один из важнейших способов для партнеров найти общий ритм, и этот ритм может определить продолжительность отношений", - отметил он.

И вот какие общие черты, которые объединяют людей в самых счастливых отношениях, он перечислил:

Чувство юмора. Вам не обязательно иметь одного и того же любимого комика или смотреть один и тот же фильм, чтобы иметь общее чувство юмора. Важно то, что вы смеетесь вместе - и регулярно. Здоровые пары обычно находят смешными одни и те же вещи в повседневной жизни. Они часто используют юмор себе на пользу: превращают неприятные моменты в нечто управляемое и создают общий запас шуток и отсылок, понятных только им.

Схожие стили общения. Самые здоровые пары склонны синхронно подходить к сложным разговорам. Для некоторых это означает обсуждать все сразу, как только возникают проблемы. Для других - давать друг другу время на размышления, прежде чем снова объединяться.

Совпадение социальных потребностей. Не каждая пара состоит из двух идеально подходящих друг другу экстравертов или двух домоседов. Но обычно здоровые пары совпадают в вопросах о том, насколько им комфортно общаться. В счастливых парах никто не тянет друг друга за собой, не слышит пассивно-агрессивных комментариев, не наказывает за разные потребности. Это чувство равновесия не позволяет их социальной жизни стать постоянным источником напряжения.

Интерес к искусству и культуре. Еще одна важная черта крепких отношений - это общий интерес к искусству и культуре. Счастливым парам не обязательно иметь одинаковые плейлисты или любимых авторов, но они ценят совместные исследования.

Интерес друг к другу. Этот момент прост, но его часто упускают из виду: здоровые пары искренне интересуются друг другом. Нет "гонки", нет игр, нет дисбаланса в том, кто поддерживает привязанность. Внимание просто течет в обе стороны. Они продолжают флиртовать, делать комплименты и задавать друг другу вопросы, даже когда уже знают ответы.

"Противоположности могут притягиваться, но общие ценности и любопытство - вот что помогает отношениям длиться долго", - констатировал Треверс.

