Пара вместе уже два года.

Фронтмен известной итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид сделал предложение своей возлюбленной - певице Дав Камерон.

Об этом сообщает издание TMZ. На днях журналисты заметили влюбленных в Австралии. Они гуляли вместе, а на безымянном пальце Камерон было кольцо с большим бриллиантом.

И хотя пока сама пара официально не комментировала изменения в личной жизни, инсайдеры утверждают, что 26-летний Дамиано таки сделал предложение руки и сердца 29-летней артистке.

Видео дня

Что известно об отношениях Дамиано Давида и Дав Камерон

Слухи об их романе появились впервые осенью 2023 года. Тогда Дав была на концерте группы Maneskin и поддерживала артиста. Позже их неоднократно замечали вместе на свиданиях, и в 2024 году Давид и Камерон признались, что в отношениях. Кстати, певица писала в сети, что они вместе уже два года. Она поблагодарила исполнителя за это время и называла его "лучшим в жизни".

Напомним, ранее победители "Евровидения 2021" группа Maneskin записали ролик в поддержку Украины. Они призвали поклонников со всего мира помочь украинским беженцам.

Вас также могут заинтересовать новости: