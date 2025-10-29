Парень более года назад вернулся жить в Украину.

Украинский ведущий Андрей Джеджула трогательно поздравил своего сына Даниэля от певицы Санты Димопулос с 17-летием и показал новые фото с ним.

"Не заметил, как это произошло, но ты уже скоро будешь выше меня! Мужественный, умный, добрый, сильный, харизматичный, мощный и просто невероятный на радость всем нам, твоим родным, всей моей семье без исключения", - написал шоумен в своем Instagram.

Он добавил, что любил и будет любить сына при любых обстоятельствах, а также назвал его своими гордостью и надеждой.

"Как и всегда в этот день, как и в каждый я молю Бога, чтобы дал тебе легкой судьбы, чтобы все испытания были тебе по силам, чтобы ты вырос с правильными принципами и жил с чистой совестью, чтобы тебя окружали верные друзья, было крепкое здоровье и наконец настал мир", - пожелал Джеджула парню.

Также он призвал его ценить каждое мгновение и помнить:

"Самое ценное в жизни - то, что останется навсегда с тобой до конца, - это нематериальное, а твои крутые эмоции и невероятные воспоминания! Получи их как можно больше!".

Напомним, ранее УНИАН писал, что сын Санты Димопулос от Джеджулы отказался с ней жить и вернулся в Украину.

