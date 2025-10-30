Известный украинский актер Назар Заднепровский отреагировал на слухи о кризисе в браке.
Напомним, что сейчас звезда сериала "Скажені сусіди" ухаживает за своей мамой - актрисой Зоей Сивач. Известно, что женщина страдает от рассеянного склероза, ей все сложнее передвигаться и справляться с домашними делами без помощи. Поэтому Назар ночует с ней уже несколько лет и меньше времени проводит со своей семьей. На фоне этой ситуации начали поговаривать, что у актера не все в порядке в отношениях с женой. Но Ирина в интервью для OBOZ.UA опровергла подобные слухи и ответила на них так:
"Заголовки в прессе относительно нашей ситуации были очень разными, иногда - провокационными. Звонить в редакцию не хотелось, но читать было неприятно. Как говорят: не стоит верить всему, что пишут".
Сам актер также добавил, что благодарен возлюбленной за понимание и поддержку.
"Я вынужден находиться с мамой, ночую у нее. Жена с пониманием относится к моей ситуации, слава Богу", - подчеркнул Назар.
