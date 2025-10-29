Артисты были рады встрече.

На концерте Верки Сердючки в Берлине, Германия, неожиданно заметили скандального певца Олега Винника, который сейчас там проживает.

Во вторник, 28 октября Сердючка выступила с концертом в Берлине, на котором было много украинцев. Среди них и Винник. Сначала видео с певцом распространили посетители мероприятия, впоследствии он сам выставил эти кадры в Instagram.

Олег пришел за кулисы концерта, чтобы увидеться с коллегой, с которым неоднократно работал вместе на различных талант-шоу. На кадрах, которые опубликовал исполнитель, видно, как они с Данилко обнимаются. Очевидно, что оба были рады встрече.

"Сердючка forever (навсегда - УНИАН)", - воскликнул Винник, на что Андрей ответил: "И это правда".

Олег не остался без внимания на мероприятии. Многие гости концерта не упустили возможности сделать селфи и пообщаться с артистом. Чему он, очевидно, был рад, ведь похвастался кадрами с фанами в своих соцсетях.

Стоит отметить, что концерты самого Олега Винника в Европе потерпели полный провал. В сети распространились слухи о том, что спрос на выступления исполнителя отсутствует. Однако, сам артист отметил, что это искаженная информация. По его словам, со спросом все хорошо, концерты же были не отменены, а перенесены на другие даты.

