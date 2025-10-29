Джамала неоднократно приглашала артистов на конкурс.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, подали ли они заявку на нынешний Национальный отбор на "Евровидение". Артистка активно готовилась к конкурсу.

На днях завершился срок подачи заявок на Нацотбор-2026. Одним из кандидатов, которых персонально приглашала музыкальный продюсер отбора Джамала, была известная украинская группа KAZKA. В своем блоге в Instagram лидер коллектива прояснила ситуацию относительно конкурса.

Александра отметила, что действительно долго работала над качественной заявкой и была готова принять участие в Национальном отборе. Впрочем, по словам певицы, они с командой не были уверены в потенциале песен, которые создали, поэтому решили пропустить этот год.

"Мы несколько месяцев искали песню, которая смогла бы достойно представить нашу страну на "Евровидении", и действительно думали над возвращением на эту площадку, но, к сожалению, не нашли песни, в которой мы были бы уверены на 100%", - отметила Зарицкая.

Напомним, что за свою карьеру группа KAZKA дважды участвовала в Нацотборе - в 2018 и 2019 годах. Лучший результат им удалось показать именно во второй попытке с песней Apart, заняв третье место в финале отбора.

К слову, недавно стало известно, что другой популярный исполнитель KHAYAT в четвертый раз попробует свои силы на Нацотборе.

