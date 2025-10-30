Девушка также поделилась впечатлениями от знакомства с Тарасом Цымбалюком.

Экс-участница 14 сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком - Наталья Медушевская - прокомментировала свое решение уйти из проекта.

Напомним, что инспектор ГСЧС стала первой, кто не дождался церемонии роз и добровольно покинула шоу во время первой вечеринки. На днях она ответила, не жалеет ли о своем поступке.

"Нет, это было мое личное сознательное решение. И я очень благодарна руководителям, редакторам проекта и самому Тарасу, что отнеслись к этому с пониманием и даже поддержали", - подчеркнула девушка в интервью для РБК-Украина.

Наталья также поделилась впечатлениями от знакомства с самим Тарасом Цымбалюком. По ее словам, актер приятно удивил своим вниманием.

"Я понимала, что прихожу не одна и что я не из категории "модельных" участниц. Поэтому ожидала просто корректного, вежливого первого контакта, без особых жестов внимания. Но меня действительно удивило то, что он лично провел меня в гостиную, где уже были другие девушки. Сначала я думала, что он так делает с каждой, но когда в перерывах участницы сами начали спрашивать: "А чего он тебя провел?", стало понятно, что это было только в отношении меня", - вспомнила инспектор ГСЧС.

