Известный украинский актер Назар Заднепровский впервые рассказал, где учится его сын Михаил и какую профессию мечтает получить.

Не секрет, что звезда сериалов "Будиночок на щастя" и "Скажені сусіди" мечтал, чтобы сын продолжал актерскую династию. Однако Михаил решил пойти другим путем. В этом году 16-летний парень закончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого, но на другой факультет.

"Нет-нет, не на актерский факультет, а на специальность для будущих директоров и администраторов. На актера пока что его не тянет. Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере", - отметил Назар в интервью для OBOZ.UA.

Заднепровский добавил, что Михаил в будущем может стать его продюсером, администратором или даже директором. Однако признался, что хотел все же, чтобы сын получил еще и актерское образование.

К слову, Назар вместе с женой Ириной также воспитывают 9-летнюю дочь Юлию. Девочка пока учится в школе, играет на пианино и увлекается рисованием.

