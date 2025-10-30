30 октября принято поздравлять медсестер и молятся о крепком здоровье.

30 октября в мире проводится несколько медицинских мероприятий. В праздник сегодня в Украине поздравляют полицейских. По церковным верованиям принято молиться о крепком здоровье и запрещено лениться.

Какой сегодня праздник в Украине

30 октября родились такие известные выходцы нашей страны - художник Михаил Бойчук, скульптор Григорий Крук, поэты Владимир Иванцив и Олег Лишега.

В правоохранительных органах отмечается сегодня праздник День работников подразделений по борьбе с наркотиками. Мы поздравляем полицейских, которые находят и привлекают к ответственности наркодиллеров.

Какой сегодня праздник церковный

Приверженцы нового стиля в эту дату чтят икону Богородицы "Озерянскую", которая находится в Харьковской области. Верующие считают, что она имеет чудотворные свойства и может исцелить даже тяжкие болезни. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Это день памяти ветхозаветного пророка Осия.

Какой сегодня праздник в мире

30 октября наступает День ортопедической медсестры и медбрата. По всей планете чествуют труд людей, которые помогают пациентам восстановиться после травм и операций.

Другие всемирные праздники сегодня это День знаний о сахарной зависимости, День первой любви, День вина Кариньян.

Среди мировых знаменитостей есть рожденные в сегодняшнюю дату - президент США Джон Адамс, художник Альферд Сислей, философ Поль Валери, поэт Эзра Паунд и футболист Диего Марадона.

Какой праздник 30 октября в народе

Погода в этот день часто переходила из осенней в зимнюю. Вот что о дате говорят приметы:

если прилетели снегири, то скоро наступит зима;

клен полностью сбросил листья - потепления больше не будет;

между деревьями появилась паутина - к потеплению;

если громко квакают лягушки, то стоит ждать дождя.

Наши предки в праздник сегодня ставили кормушки для птиц. Верили, что если синица прилетит поесть к дому, то у его жителей в жизни случится большая удача. Также для счастья нужно хорошо потрудится и закончить какое-то дело по дому.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом конфликты, крики, обсуждение сплетен, зависть и месть. Не стоит лениться, долго спать, нарушать обещания. Категорически запрещено обижать и прогонять птиц. А владельцам бизнеса стоит помнить, какой сегодня праздник неудачный для сделок и рискованных покупок.

