'Хорт. Первый характерник': появился анимационный трейлер к сценарию фильма об украинской силе

Ролик открывает видение будущей ленты.

Подходит к концу первый год с момента презентации первой фэнтези-вселенной об украинской силе - "Хроники Силы".

За это время творческая команда успела сделать немало. Вышла первая книга "Хорт. Первый характерник" автора Ольги Навроцкой, тираж которой достиг 40 000 экземпляров, а также состоялись большие встречи с читателями в восьми городах Украины.

Кроме того, мир "Хорта" расширился за пределы страниц книги: вышла настольная игра, пазл, а также VR-опыт, который позволяет окунуться в виртуальное пространство оккупированных Мест Силы, в частности в Мелитополе. К тому же, создана мобильная игра, в которой пользователи могут не только бороться с тьмой во главе с Кощеем, но и узнавать больше об украинских мифических существах и древних богах.

На днях стало известно, что благодаря гранту УКФ завершена работа над сценарием полнометражного фильма по мотивам книги Ольги Навроцкой "Хорт. Первый характерник". Одновременно был представлен анимационный трейлер, который открывает видение будущей ленты.

"Мы с командой работаем по четкому плану, где каждый шаг расписан на несколько лет вперед. Настойчиво расширяем нашу Вселенную, чтобы выйти на международный рынок и распространять украинскую культуру во всем мире", - отметил режиссер проекта Алан Бадоев.

По словам создателей, этот этап открывает путь к привлечению европейских инвестиций и созданию международной копродукции, в частности с Индией и Польшей, ведь в фильме будут представлены персонажи, связанные с культурами этих стран.

"Каждый день я читаю новые отзывы от читателей книги, и первый вопрос, который они задают: "Когда будет фильм?" Новый трейлер показывает наше видение будущей картины, а самое главное дает возможность сотрудничать с зарубежными инвесторами, чтобы привлекать финансирование и развивать украинскую киноиндустрию", - комментирует автор Ольга Навроцкая.

Для поклонников Вселенной, так называемых Хранителей Силы, приключения только начинаются. Уже вскоре их ждет комикс и компьютерная игра, которые расширят горизонты магического мира.

Создатели отмечают, что специально создали этот проект, чтобы позволить украинским специалистам развивать индустрию и попробовать себя в новых современных профессиях в сфере визуального производства.

"Как и обещали, мы движемся к главной цели - созданию большой кинематографической франшизы, которая должна влюбить мир в культуру Украины", - резюмирует команда "Хроник Силы".

Проект реализуется при поддержке УКФ, генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала 1+1 Украина.

