Православный праздник сегодня в народе называют Синичкин день.

30 октября в новом календаре Православной церкви Украины - день памяти Озернянской иконы Божией Матери, которую считают покровительницей Харькова и всей Слобожанщины. С датой связано много народных традиций и старинных примет. О них, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю и что принято делать в этот день, рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 октября (это дата 12 ноября по старому стилю) православные чтут чудотворную Озерянскую икону Божией Матери.

Этот образ - один из самых почитаемых святынь Харьковщины. История иконы уходит в XVI век, когда образ явился недалеко от села Озеряны. Позже на этом месте возвели Озерянский монастырь. Согласно преданию, как-то крестьянин косил траву и случайно рассек косой икону Богородицы, неизвестно как оказавшуюся там. Он забрал образ домой и увидел, что наутро образ чудесным образом соединился - остался лишь тонкий след.

Видео дня

В конце XVIII века икону перенесли в Куряжский Преображенский монастырь под Харьковом, а затем - в Покровскую церковь этого города. С 1843 года образ ежегодно носили крестным ходом в Харьков - там икона была всю зиму, а весной возвращалась в обитель. Образ прославился своими чудесами - к нему стекались паломники со всей Слобожанщины, а люди рассказывали об исцелениях и избавлениях от бед.

Одно из таких чудес произошло и с писателем Григорием Квитка-Основьяненком. Когда его, ослепшего, мама привела к образу в Куряжский монастырь, помолилась и омыла святой водой, он начал прозревать. Второе чудо произошло летом 1871 года, когда Харьков поразила эпидемия холеры – тогда с иконой и молебнами обошли весь город, и болезнь отступила.

Считается, что оригинальный образ Богородицы был утерян в 1930-х годах, но сохранились его списки. Два из них находятся в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова и в Свято-Озерянском храме на Холодной Горе.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

по новому стилю вспоминают священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и мученицу сестру его Зиновию;

апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артему;

священномученика Маркиана, епископа Сиракузского;

мученицу Евтропию Александрийскую;

святителей Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и мать их Елену.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 30 октября вспоминают ветхозаветного пророка Осию.

В каких бедах помогает чудотворная икона, что можно и что сегодня нельзя делать

В этот день православные обращаются с молитвами к Божией Матери перед ее чудотворной Озерянской иконой. У Богородицы просят исцеления от болезней, особенно глаз и слуха, а также скорого выздоровления псоле тяжелых переломов.

В народе 30 октября прозвали Синичкин день - в это время как раз прилетают синички из леса, а также снегири и свиристели. Хорошей приметой дня считается увидеть синицу - это к удаче, если же во двор прилетит стайка птиц - в доме весь год будет достаток. Поэтому птичек обязательно подкармливают - нежареными и несолеными семечками, просом. Ранее мы рассказывали, как кормить синичек салом и что категорически запрещено давать птицам - можно погубить.

Также Синичкин день считается временем добрых дел. Труд в этот день обещает благополучие, а новое знакомство сегодня обязательно принесет пользу.

В церковный праздник 30 октября, как и в другие дни, церковь призывает хранить мир в душе и светлые мысли в голове. Следует воздержаться от ссор, злых слов, осуждений и сплетен, нельзя быть жадным, завистливым, мстительным и ленивым, а также отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, тот, кто сегодня ленится - будет без денег, а грубость или обиды, нанесенные птицам, притянут полосу неудач. Не советуют сегодня брать деньги взаймы - можно лишиться финансового благополучия, а также заключать сделки, начинать рискованные дела или испытывать судьбу.

Приметы на 30 октября

В народе по погоде этого дня определяют, какой она будет в ближайшие дни:

паутину видно на растениях - холода придут нескоро;

синицы громко пищат - похолодает;

коты крепко спят - будет тепло;

звезд на небе почти не видно - к метели;

снег порошит - жди морозов.

Главная примета дня связана с синичками: если они появились у дома, садятся на подоконник или заглядывают в окно - зима уже на пороге, готовьте птичкам кормушки.

Вас также могут заинтересовать новости: