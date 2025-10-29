Эти прически помогают подчеркнуть лучшие черты лица.

С возрастом волосы ведут себя иначе - они могут истончаться, терять объем или становиться более хрупкими. Появление седых прядей добавляет новую текстуру, а некогда упругие волосы становятся мягче. Главное - научиться работать с этими изменениями, а не бороться с ними. С правильной стрижкой и укладкой зрелые волосы могут выглядеть живыми, стильными и яркими, а выбранные семь молодежных причесок помогают женщинам старше 40 лет подчеркнуть индивидуальность, пишет журнал Parade.

Удачная стрижка способна преобразить внешность, приподнять черты лица, выделить скулы и привлечь внимание к глазам, придавая лицу свежий и энергичный вид. Правильные слои или пряди, обрамляющие лицо, создают эффект густых и блестящих волос, показывая, что молодость заключается в умении ценить то, что есть, и подчеркивать свои достоинства.

Какая длина волос молодит - мнение стилиста

Что касается длины волос, звездный стилист Маркос Диас отмечает, что универсального правила нет. Главное - выбрать ту длину, которая придаёт уверенности и подчеркивает черты лица.

По его мнению, длина до плеч или до ключиц подходит большинству женщин: она приподнимает лицо, добавляет движения и не утяжеляет образ. Длинные волосы выглядят красиво, если они здоровы и уложены слоями, создавая форму. Более короткие стрижки, например боб или пикси, мгновенно добавляют свежести и энергии. Диас подчёркивает, что стрижка должна соответствовать образу жизни и текстуре волос, а не возрасту.

Стрижки, которые молодят после 40 лет

Существует множество стрижек и укладок, которые придают объем, движение и легкую игривость, создавая современный и выгодный образ. Эти семь причесок, одобренных звездными стилистами, помогают подчеркнуть лучшие черты лица, сохраняя свежесть и блеск волос.

Мягкие локоны, обрамляющие лицо. Прическа Дженнифер Энистон - многослойная стрижка чуть ниже плеч - мгновенно добавляет объема и движения, помогает приподнять лицо и акцентировать глаза и скулы. Мягкие слои, обрамляющие лицо, подходят женщинам старше 40 лет, создавая молодой и воздушный образ. Для домашней укладки Диас советует использовать круглую щетку и спрей для объема, слегка завивая кончики внутрь, чтобы создать иллюзию густоты, и фиксировать лёгким спреем.

Боб. Современный боб с острыми углами и лёгкой текстурой освежает классический силуэт, подчёркивая линию подбородка и удлиняя шею. Диас рекомендует попросить стилиста слегка подстричь кончики бритвой или сделать андеркат для подвижности, а дома выпрямить волосы утюжком и добавить сыворотку для блеска.

Гладкое каре. Сандра Буллок часто носит гладкое каре до ключиц, которое выглядит элегантно и универсально, удлиняя шею и смягчая линию подбородка. Диас отмечает, что эта длина подходит для прямых и слегка волнистых волос. Для дополнительного блеска рекомендуется использовать восстанавливающую маску и сушку щеткой-лопаткой, а затем пройтись утюжком по верхнему слою волос.

Длинные локоны. Подходят женщинам старше 40 лет при условии здоровья волос и правильной формы. Объемные укладки придают волосам жизнь и сияние, особенно в средней части, где волосы могут истончаться. Диас советует делать слои чуть ниже подбородка и плавно сужающиеся к концам, а для укладки использовать плойку с крупным валиком, создавая свободные изгибы.

Локоны до плеч. Естественные локоны до плеч сохраняют текстуру и создают живой образ, красиво обрамляя лицо и подчёркивая скулы. Для поддержания здоровья волос рекомендуется наносить несмываемый кондиционер или крем для завивки и сушить естественным способом или феном.

Мягкие волны. Ниспадающие мягкие волны придают юность и движение волосам, помогая компенсировать истончение. Для создания укладки пряди накручивают на щипцы длиной около 3,5 см, затем расчесывают для непринуждённого образа и фиксируют лёгким спреем для блеска.

Пробор посередине. Это вневременная тенденция, которая в сочетании с гладкими и блестящими волосами выглядит свежо и современно. Диас отмечает, что здоровый цвет и блеск волос так же важны, как и стрижка. С помощью сыворотки и утюжка прическа выглядит гладкой, аккуратной и привлекающей внимание к глазам.

