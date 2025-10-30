Актриса всегда удивляет своим потрясающим видом.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассекретила свой вес, поделилась новым откровением. Звезда театра и кино честно ответила, делала ли себе пластические операции.

В следующем году актриса будет праздновать юбилей - 60 лет. Ольга всегда потрясающе виглядит, но призналась, что многие подписчики не верят в ее естественную красоту. Поэтому женщина решила расставить все точки над "і" в этом вопросе.

"Я не делала пластику, хоть меня все упрекают, пишут: "Это жертва пластики". Друзья, никаких швов", - отметила Сумская в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Видео дня

Актриса также объяснила причину, по которой не решается на кардинальные изменения своей внешности.

"Я боюсь безумно этого, просто безумно. Но инъекции, процедуры, лазерная терапия, сегодня огромный спектр процедур и поэтому все это умеренно", - добавила Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская честно ответила, общается ли со старшей сестрой. Актриса отметила, что Наталья остается для нее родным человеком и она всегда открыта для разговора или встречи.

Вас также могут заинтересовать новости: