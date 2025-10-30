Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассекретила свой вес, поделилась новым откровением. Звезда театра и кино честно ответила, делала ли себе пластические операции.
В следующем году актриса будет праздновать юбилей - 60 лет. Ольга всегда потрясающе виглядит, но призналась, что многие подписчики не верят в ее естественную красоту. Поэтому женщина решила расставить все точки над "і" в этом вопросе.
"Я не делала пластику, хоть меня все упрекают, пишут: "Это жертва пластики". Друзья, никаких швов", - отметила Сумская в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".
Актриса также объяснила причину, по которой не решается на кардинальные изменения своей внешности.
"Я боюсь безумно этого, просто безумно. Но инъекции, процедуры, лазерная терапия, сегодня огромный спектр процедур и поэтому все это умеренно", - добавила Ольга.
Напомним, ранее Ольга Сумская честно ответила, общается ли со старшей сестрой. Актриса отметила, что Наталья остается для нее родным человеком и она всегда открыта для разговора или встречи.