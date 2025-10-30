В новом сезоне Геральта сыграл Лиам Хемсворт.

На Netflix вышел четвертый сезон популярного сериала "Ведьмак". В новых сериях зрители впервые увидели главного героя в исполнении Лиама Хемсворта.

Хемсворт заменил Генри Кавилла, который играл в сериале с самого начала. Актер покинул проект в 2022 году после завершения третьего сезона. Из-за этой замены "Ведьмак" несколько изменил свой вектор, сосредоточившись на других персонажах истории.

Как сообщает The Guardian, Лиаму Хемсворту несмотря на все старания все же не удалось полностью передать характер Геральта из Ривии, из-за чего, по мнению издания, сериал может полностью провалиться еще до своего завершения:

Видео дня

"Если его предшественник наделял Геральта I суровой привлекательностью, то Геральт II - это скорее "тумба в парике", а не "храбрый великан, который борется с ответственностью, превышающей наше понимание". Примут ли фанаты этого мрачного ворчуна? Конечно, еще рано делать выводы, но выживет ли "Ведьмак" после замены своего задумчивого героя, остается неизвестным".

Однако, в целом Netflix смог справиться с непредсказуемым обстоятельствами, которые вызвал уход Кавилла и удержал сериал на плаву. В обзоре Collider отмечается, что Хемсворт таки освоил персонажа к концу четвертого сезона и в последних сериях он выглядит уже более-менее гармонично в этой роли.

Также создатели сериала в новом сезоне не сосредотачивались только на Геральте. Они дали экранное время и другим не менее важным персонажам, в частности Цири.

"Несмотря на печальный финал 4 сезона "Ведьмака", события, предшествующие этой судьбоносной сцене, отнюдь не являются таковыми. Хотя Хемсворт сыграл роль, которая изначально не была его, ему удалось сделать Геральта своим в течение восьми эпизодов сезона. Однако, 4 сезон является еще одним доказательством того, что "Ведьмак" все больше становится сериалом не об одном персонаже", - пишет Collider.

Ведьмак: 4 сезон - официальный трейлер

Стоит отметить, что в четвертом сезоне кроме уже знакомых персонажей, появились и новые герои, такие как вампир-хирург Эмиэль Регис, которого сыграл Лоуренс Фишберн. К слову, сериал "Ведьмак" получил досрочное продолжение, Netflix уже готовит пятый сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: