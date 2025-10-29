Пара выбрала темой церемонии известную франшизу.

Звезда франшизы "Властелин колец" Элайджа Вуд неожиданно посетил свадьбу поклонников. Ради этого он отправился в Новую Зеландию.

В TikTok быстро приобрело популярность видео с участием 44-летнего американского актера. Дело в том, что Вуд решил сделать сюрприз своим горячим фанам и лично прибыл, чтобы поздравить их с бракосочетанием.

Молодожены выбрали неожиданную тему для праздничной церемонии. Очевидно, что оба обожают культовую серию "Властелин колец", поэтому решили отпраздновать свою свадьбу прямо на месте съемок кино в тематических костюмах. Локацией стала деревня Хоббитон, которая более 20 лет назад была искусственно создана для экранизации знаменитой трилогии.

Однако, самой большой неожиданностью этой свадьбы стало появление Элайджи Вуда. Молодожены и гости явно не ожидали увидеть исполнителя роли Фродо на их празднике.

На кадрах из видео можно заметить, как Элайджа заходит на территорию и все присутствующие начинают кричать от восторга, осознав, какой гость к ним пришел. Конечно, молодожены не упустили возможности сделать совместные фото с любимым актером.

"Представьте, вы женитесь в Шире, и неожиданный гость срывает вашу свадьбу", - говорилось в описании к видео.

