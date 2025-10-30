Актер объяснил, почему находился за границей.

Известный украинский актер и главный герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк резко отреагировал на упреки о выезде за границу. Артист не сдерживал эмоции.

Цымбалюк возмутился некоторыми громкими заголовками в СМИ, в которых говорилось о его выезде из Украины. В Instagram актер отметил, что действительно находился в другой стране. Впрочем, это была рабочая командировка. Тарас вместе с другими актерами, в частности, Натальей Денисенко, Антониной Хижняк и Анастасией Цымбалару, отправился в Болгарию, чтобы снять вторую часть комедии "Когда ты выйдешь замуж?".

Артист отметил, что всегда возвращается обратно и никогда не нарушал разрешения на выезд за границу. По его словам, многие факты в сети были искажены.

"Я уже вернулся в Украину. Собственно, как и предыдущие десятки раз, что выезжал на спектакли и съемки", - отметил актер.

Цымбалюк рассказал, что как раз вернулся из командировки и уже находится на территории Украины. Он добавил, что остановился на ночь в Одессе и решил провести немного времени в этом городе.

"Приехал переночевать в Одессу, пойду прогуляюсь по городу", - отметил Тарас.

Недавно одна из участниц нового сезона "Холостяка" рассказала об импульсивности Цымбалюка на шоу. По ее словам, Тарас рискует сделать неправильный выбор.

