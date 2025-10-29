Важно не сосредотачиваться на негативе.

На неделе с 3 по 9 ноября 2025 года важно обратить внимание на все шансы, которые помогут почувствовать себя увереннее в финансовых вопросах. Три знака Зодиака смогут привлечь значительный успех в деньгах. Даже если кажется, что экономическая ситуация нестабильна, не стоит терять веру в возможности. Реальные цифры могут быть непростыми, но опасность скрывается в мышлении дефицита, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Если вы погружаетесь только в новости о финансовых трудностях окружающих, легко поддаться этому влиянию. В результате можно ожидать худшее вместо того, чтобы заметить, сколько перспектив открыто перед вами. К счастью, неделя с 3 ноября несет сильную позитивную энергию, стимулирующую анализировать все варианты и искать новые пути.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, обратите внимание на то, как обстоятельства складываются в вашу пользу. Это время возможностей, чтобы вернуть контроль над финансами и увеличить богатство. Исследуйте доступные варианты, действуйте и отказывайтесь от мыслей о нехватке.

Скорпион

Скорпион, сейчас важно четко определить, чего вы хотите и что заслуживаете. Когда Марс войдет в Стрельца во вторник, 4 ноября, вы почувствуете стремление улучшить финансовое положение.

Марс придаст вам мотивацию и направит энергию, а Стрелец откроет новые способы заработка. Этот знак по своей природе исследует разные пути и часто стремится к новым возможностям. Используйте гороскоп на неделю для повышения дохода или монетизации хобби. Обращайте внимание на знаки судьбы и не бойтесь рисковать, если появятся подходящие шансы. Марс будет в Стрельце до 15 декабря, так что время для действий есть.

Ретроградный Меркурий начнется в Стрельце 9 ноября, а затем вернется в Скорпион 18 ноября, продолжая ретроград до 10 декабря. В этот период будьте терпеливы и не ждите мгновенных результатов, продолжая последовательно строить финансовую стабильность.

Весы

Весы, терпение окупается. Хотя может казаться, что ожидание длится долго, переход Венеры в Скорпион в четверг, 6 ноября, принесет первые плоды ваших усилий.

Венера, планета финансов и удачи, способствует росту богатства и появлению неожиданных бонусов. Вы вложили энергию и заслуживаете вознаграждения, даже если оно приходит позже, чем ожидалось. Венера останется в Скорпионе до 30 ноября, создавая благоприятные условия для увеличения дохода.

Кроме финансов, Венера помогает изменить внутреннее отношение к изобилию и избавиться от мышления нехватки. Будьте внимательны к расходам, но сохраняйте осознанность и концентрируйтесь на создании энергии богатства - это принесет долгожданные результаты.

Овен

Овен, для реализации значительных целей нужно время. Уран, планета перемен, впервые вошел в Телец в 2018 году - знак, отвечающий за финансовую стабильность и самооценку. С тех пор вы пережили множество перемен, которые учили вас создавать независимость и уверенность самостоятельно.

Уран в этом году в рамках ретроградного движения вновь вернется в Телец с пятницы, 7 ноября, и останется там до 3 февраля, после чего станет директным до 26 апреля 2026 года. Дальнейшее возвращение Урана в Телец произойдет лишь через восемь десятилетий.

Это важный период для укрепления финансовой независимости. Последние семь лет вы закладывали основы стабильности, и сейчас получите плоды своих усилий. Продолжайте действовать продуманно и гибко, чтобы воспользоваться шансом, который способен изменить вашу жизнь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака ждет звездный поворот в отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: