Актер выбрал для выхода платок в цветах украинского флага.

Американский актер и кинопродюсер, лауреат премии "Оскар" Майкл Дуглас в очередной раз напомнил миру о войне России против Украины.

81-летний актер появился на PAC NYC Icons of Culture Galaу, состоявшейся в Центре исполнительских искусств Перельман, вместе со своей 22-летней дочерью Кэрис. Она выбрала для выхода классическое черное платье, дополнив образ черными лодочками и серьгами.

Дуглас был в черном костюме с белой рубашкой и фиолетовым галстуком. В нагрудном кармане актера можно было заметить платок в цветах украинского флага.

Видео дня

Майкл Дуглас поддерживает Украину

Как известно, американский актер неоднократно выражал поддержку Украине. Впервые он публично продемонстрировал солидарность в феврале 2022 года на церемонии Screen Actors Guild Awards, когда появился с платком в кармане, выполненным в цветах украинского флага.

В сентябре 2024-го актер лично приехал в Киев вместе с сыном Диланом, где встретился с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Вас также могут заинтересовать новости: