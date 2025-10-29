Одна из участниц рассказала, как актер ведет себя на шоу.

Участница нового сезона "Холостяка" Ирина Пуха, которая наделала больше всего шума в сети своим появлением на шоу, поделилась своими впечатлениями от главного героя - Тараса Цымбалюка. По мнению девушки, актер рискует ошибиться в своем выборе.

В интервью РБК-Украина Ирина отметила, что несмотря на короткое участие на проекте, успела заметить, что Тарас опирается прежде всего на красоту девушек во время своего выбора:

"Мне показалось, что Тарас выбирает визуально. Он выбрал тех, кто визуально ему нравится".

По словам Ирины Пухи, Цымбалюк очень импульсивный человек и вполне вероятно, что он так и не найдет любовь на проекте. По мнению девушки, Тарас может сделать не правильный выбор. Впрочем, она отметила, что в любом случае участие в шоу принесет важный жизненный опыт актеру.

"Рискует ли Цимбалюк обжечься? Да, потому что он очень импульсивный человек. Он видит девушку, она ему понравилось - то он ее выбрал. А потом может произойти что-то не так. Первая серия, вторая, третья - он же узнает о человеке больше, она раскрывается, он. Поэтому это все возможно, сто процентов. Но ничего, если обожжется, это его опыт. Ничего страшного", - подчеркнула Ирина.

