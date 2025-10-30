Зрители смогут снова увидеть любимую ленту в живописных местах.

Компания HBO активно работает над разработкой 4 сезон популярного сериала "Белый лотос". Стало известно, в какой стране могут быть следующие приключения главных героев.

Как пишет издание Variety, события ленты вероятно будут происходить во Франции. Поговаривают, что команда уже ищет места для съемок, а именно в Париже и Французской Ривьере.

Что касается сюжета, то история следующего сезона, вероятно, будет разворачиваться преимущественно на юге Франции, со второстепенной сюжетной линией в Париже. Кстати, три сезона снимались в отелях Four Seasons на Гавайях, Сицилии и в Таиланде, но на этот раз создатели ленты не продлили партнерство с сетью отелей и ищут что-то новое. Однако, по данным инсайдеров, пока ни один отель не забронирован для съемочного процесса.

"В четвертом сезоне я хочу немного оторваться от волн, разбивающихся о скалы, на местном уровне. Но в отелях White Lotus всегда есть место для большего количества убийств", - заинтриговал режиссер Майк Уайт.

Что известно о сериале "Белый лотос"

К слову, "Белый лотос" - это американский сатирический комедийно-драматический антологический телесериал. Впервые он вышел на экраны 11 июля 2021 года. Лента рассказывает о жизни отдыхающих и рабочих отеля, с которыми происходят различные приключения.

Напомним, ранее стало известно, когда будут начинаться съемки 4 сезона сериала "Белый лотос".

