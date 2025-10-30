Артистка часто на связи с молодыми супругами.

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала, дает ли советы старшей дочери, которая живет в США.

Известно, что в июле этого года 20-летняя Маша вышла замуж. Избранником девушки стал музыкант Эден Пассарелли. И хоть пока артистка только собирается поехать к ним в гости, все же часто на связи с молодыми супругами.

"Всегда говорю своей Маше: "Чего ты звонишь и просишь деньги? У тебя теперь есть муж". И когда я говорю об этом: "Эйдан, this is your wife, you should support her" (с англ. "Это твоя жена, ты должен поддерживать ее" - ред.). Он говорит: "Я буду, клянусь". Ну, посмотрим. Дала им года три, пусть раскручиваются", - рассказала Полякова в проекте "Ближче до зірок".

Оля также подчеркнула, что не дает советов Маше, ведь считает, что дети все равно их не слушают.

"Кто слушает чужие советы, особенно дети. Они же думают, что мы все старые, глупые и совсем тупые", - эмоционально добавила исполнительница.

