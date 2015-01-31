Из Дебальцево в пятницу вывезли 310 местных жителей
В целом за последние три дня (с 28 по 30 января) из городов Авдеевка, Дебальцево, Светлодарск перевезено 956 человек, из них 161 ребенок
Из города Дебальцево вчера при содействии Донецкой областной государственной администрации спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вывезено 310 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДСЧС, 250 человек вывезены в город Святогорск и 60 людей - в Артемовск.
В целом за последние три дня (с 28 по 30 января) из городов Авдеевка, Дебальцево, Светлодарск перевезено 956 человек, из них 161 ребенок.
Читайте такжеНа Донбассе продолжаются бои - боевики обстреливают военных и населенные пункты
Также из города Счастье Луганской области спасателями вчера было вывезено 28 детей в Северодонецк, которых разместили в школе-интернате. Дети обеспечены всеми условиями для проживания и учебы. Из поселка Троицкого Попаснянского района было вывезено 62 человека (в том числе 10 детей). Люди были вывезены в поселок Лисичанский Попаснянского района.
Кроме того, по решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на железнодорожных вокзалах в городах Славянск и Константиновка развернуты транзитных пункта пропуска граждан, которые будут использоваться не только как пункты перемещения, а как центры психологической, медицинской помощи, а также решения социально-бытовых вопросов внутренне перемещенных лиц. В ГСЧС подчеркнули, что с каждым человеком отдельно будет решаться вопрос, куда его вывозить и какие насущные нужды необходимо удовлетворить.