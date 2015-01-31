Из Дебальцево в пятницу вывезли 310 местных жителей

Из города Дебальцево вчера при содействии Донецкой областной государственной администрации спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вывезено 310 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДСЧС, 250 человек вывезены в город Святогорск и 60 людей - в Артемовск.

В целом за последние три дня (с 28 по 30 января) из городов Авдеевка, Дебальцево, Светлодарск перевезено 956 человек, из них 161 ребенок.

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Также из города Счастье Луганской области спасателями вчера было вывезено 28 детей в Северодонецк, которых разместили в школе-интернате. Дети обеспечены всеми условиями для проживания и учебы. Из поселка Троицкого Попаснянского района было вывезено 62 человека (в том числе 10 детей). Люди были вывезены в поселок Лисичанский Попаснянского района.

Кроме того, по решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на железнодорожных вокзалах в городах Славянск и Константиновка развернуты транзитных пункта пропуска граждан, которые будут использоваться не только как пункты перемещения, а как центры психологической, медицинской помощи, а также решения социально-бытовых вопросов внутренне перемещенных лиц. В ГСЧС подчеркнули, что с каждым человеком отдельно будет решаться вопрос, куда его вывозить и какие насущные нужды необходимо удовлетворить.