Сельдь под шубой: секреты приготовления (видео)

УНИАН собрал ряд хитростей, которые облегчают процесс приготовления культового салата и позволяют избежать неприятных кулинарных сюрпризов.

Традиционный новогодний стол нельзя представить себе без сельди под шубой. Этот салат, возникший в эпоху советского дефицита, стал одним из «символов» нового года, наряду с мандаринами, елкой и оливье.

Хотя рецепт салата прост, УНИАН собрал ряд хитростей и секретов, которые облегчают процесс его приготовления и позволяют избежать неприятных кулинарных сюрпризов.

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Рецепт «шубы»

Приготовить традиционную «шубу» несложно. Для приготовления примерно 800 грамм салата потребуется примерно 600 грамм сельди, две картофелины, одна репчатая луковица, одна морковь, одна свекла, три-четыре куриных яйца, 180 грамм майонеза и уксус.

Пошагово все выглядит так:

1. Очистить лук, нарезать его тонкими полукольцами и залить уксусом.

2. Очистить сельдь и мелко нарезать ее, либо мелко нарезать филе сельди.

3. Отварить яйца вкрутую. Для этого следует варить их 10 минут с момента закипания. Сваренные яйца мелко натереть.

4. Отварить морковь (варить 20-25 минут с момента закипания воды, до готовности). Сваренную морковь мелко нарезать или натереть.

5. Отварить картофель в мундире. Сваренный картофель очистить, нарезать или натереть.

6. Отварить свеклу, проделав с ней тоже, что и с картофелем.

7. Выложить на блюдо первый слой салата, который будет состоять из картофеля. Затем на него необходимо нанести тонкий слой майонеза.

8. Выложить второй слой: измельченная сельдь с маринованным луком. Второй слой также тонко смазывается майонезом.

9. Выложить третий слой из перетертых яиц, также смазав их майонезом.

10. Четвертый слой салата выкладывается из моркови и также покрывается майонезом.

11. Выложить последний слой салата – натертую свеклу. Покрыть ее майонезом.

12. Полученное блюдо оставить как минимум на час, дав ему пропитаться. Готовую шубу можно по вкусу украсить зеленью, или лимоном.

Хитрости приготовления «шубы»

Опытные кулинары давно используют ряд хитростей, которые позволяют приготовить культовый салат быстро и легко, избежав наиболее распространенных ошибок.

1. Уделите внимание выбору сельди. Чаще всего на прилавках можно встретить атлантическую и тихоокеанскую сельдь, которые отличаются друг от друга как внешне, так и по вкусовым качествам. Атлантическая сельдь тоньше, но более жирная.

Для приготовления салата также важно знать степень просаливания рыбы, ведь слишком соленую сельдь придется вымачивать. Так Селедку делают малосоленой (4-6%), слабосоленой (6-8%), среднесоленой (8-12%) и крепкосоленой (12-14%). Наиболее подходящими будут первые две разновидности.

2. Варите яйца аккуратно. Чтобы не разбить их во время приготовления, лучше положить их в кастрюлю предварительно и аккуратно залить водой. Если вы предпочитаете помещать яйца уже в кипящую воду, то желательно предварительно залить их теплой водой – иначе они могут треснуть от разницы температур.

3. Подберите для «шубы» большое и плоское блюдо. Этот шаг не очевиден для тех кулинаров, которые взялись за приготовление впервые. На большом блюде выложить слои гораздо проще, а в дальнейшем они лучше пропитаются. Кроме того, на большом блюде салату можно придать необычную форму.

4. Маринуйте лук заранее. Это смягчит его резкий вкус и сделает салат более сладким. Уксус для маринования можно разбавить небольшим количеством воды.

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