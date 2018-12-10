В России Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд

Накануне адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение сердца, печени и почек".

Российские тюремщики после заявления адвоката Дмитрия Динзе об ухудшении здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова сообщили о его переводе из медчасти колонии в отряд.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в сообщении.

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Тюремщики отметили, что контроль за состоянием здоровья Сенцова будет продолжен согласно указаниям врачей - специалистов гражданского здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

9 декабря адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено «органическое поражение сердца, печени и почек».

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.