У Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почек - адвокат

Длительная голодовка незаконно осужденного украинского режиссера, по словам его защитника, не прошла бесследно.

В незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

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Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире "Эхо Москвы".

Длительная голодовка Сенцова, по словам его защитника, не прошла бесследно.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока стопроцентные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - сказал Динзе.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

26 ноября депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что европарламентарии добиваются от российских органов власти разрешения на допуск их в колонию к Сенцову.