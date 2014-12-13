Украинский фильм "Племя" получил приз Европейской киноакадемии

Украинский фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого получил приз "Европейское открытие" на сегодняшней церемонии вручения наград Европейской киноакадемии.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Deadline.com.

Приз "Европейское открытие" вручается жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за лучший дебют в полном метре. Кроме "Племени", на эту награду претендовали фильмы "71" Яна Деманжа, "Тусовщица" Мари Амашукели, Сэмуэля Тейса и Клэр Бургер, "Рана" Фернандо Франко и "10 000 километров" Карлоса Маркеса-Марсета.

Читайте такжеУкраинский фильм «Племя» стал лидером кинофестиваля в ТбилисиНа церемонии вручения призов Европейской киноакадемии, которая проходит в Риге, отмечают лучшие европейские фильмы года.