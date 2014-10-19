Украинский фильм "Племя" получил приз Лондонского кинофестиваля

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на сайт кинофорума.

«На ”Сазерленд Трофи” в этом году номинировалась разнообразная и интересная линейка фильмов со всего мира, но картина ”Племя” Мирослава Слабошпицкого зарекомендовала себя как самая оригинальная и мощная среди всех претендентов», - говорится в формулировке оргкомитета конкурса.

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На счету «Племени» уже 14 призов международных кинофорумов. Самый большой триумф состоялся на Международном Каннском кинофестивале, где впервые в его истории украинская лента получила три приза конкурсной программы «Неделя критики». Эта работа Мирослава Слабошпицкого вошла в пятерку финалистов, которые претендуют на премию за лучший дебют («Европейское открытие») European Film Awards Европейской киноакадемии. Церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2014 года в Риге.

Лондонский кинофестиваль - один из самых больших и влиятельных международных кинофорумов Великобритании. Проводится ежегодно с 1956 года во второй половине октября - начале ноября в Лондоне. Организатором фестиваля является Британский институт кино, основным спонсором - газета The Times.

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В этом году на кинофоруме представлены 248 фильмов из разных стран мира.