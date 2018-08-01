Массовое отравление шаурмой в Киеве: появились подробности, десятки пострадавших

Сейчас все МАФы, в которых пострадавшие покупали шаурму, закрыты.

В Киеве по состоянию на 1 августа количество отравившихся шаурмой, приобретенной в четырех разных местах, возросло до 60 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Киева. У всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Отмечается, что 23 человека отравились шаурмой, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле метро "Дарница"; 25 - в МАФе возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади; 11 - в МАФе возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, 20А; один человек - возле станции метро "Лесная".

Ранее сообщалось, что в киевские больницы госпитализировали более 30 человек с отравлением после употребления шаурмы. Среди пострадавших есть и беременные.

31 июля было известно о пятерых госпитализированных после употребления шаурмы возле станции метро "Дарница".