В Киеве произошло массовое отравление шаурмой

В Дарницком районе пять человек, отведав шаурмы, угодили в больницу. Госпродпотребслужба проверяет столичные киоски фаст-фуда.

В Киеве пять человек отравились шаурмой, купленной возле метро "Дарница".

Подробности рассказал начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан, передает "Корреспондент".

"В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея", - отметил Рубан.

Читайте такжеВ львовском кафе произошло массовое отравление

Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро Дарница. На данный момент специалистами проводится проверка киосков по продаже шаурмы.

Для того, чтобы избежать отравления, в Госпродуктпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28..+30, поскольку без применения надлежащих мер по хранению уже через час они могут испортиться.

Ранее "Томаш Кебаб", заведение с едой быстрого питания во Львове, стал причиной отравления почти трех десятков людей. Сообщалось о 29 пострадавших.