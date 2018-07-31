В Киеве произошло массовое отравление шаурмой
В Киеве пять человек отравились шаурмой, купленной возле метро "Дарница".
Подробности рассказал начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан, передает "Корреспондент".
"В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея", - отметил Рубан.
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Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро Дарница. На данный момент специалистами проводится проверка киосков по продаже шаурмы.
Для того, чтобы избежать отравления, в Госпродуктпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28..+30, поскольку без применения надлежащих мер по хранению уже через час они могут испортиться.
Ранее "Томаш Кебаб", заведение с едой быстрого питания во Львове, стал причиной отравления почти трех десятков людей. Сообщалось о 29 пострадавших.