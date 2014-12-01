Скончался диссидент Евгений Сверстюк

На 86 году жизни скончался украинский писатель, общественный деятель и бывший политзаключенный Евгений Сверстюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как ранее сообщал УНИАН, еще в апреле этого года Евгений Сверстюк заявил, что президент РФ Владимир Путин с самого начала планировал начать в Украине гражданскую войну. При этом он добавил: «не с кем начать гражданскую войну в Украине. На защиту идеи Путина и российского флага украинцы не поднимутся».

Евгений Сверстюк родился 13 декабря 1928 года. Окончил Львовский государственный университет. В январе 1972 года был арестован и в марте 1973 года осужден по статье 62 ч. I УК УССР за изготовление и распространение документов «самиздата» к семи годам лагерей и пяти годам ссылки.

Евгений Сверстюк - президент Украинского ПЕН-клуба, доктрор философии, автор книг, многочисленных статей по литературоведению, психологии и религиоведения; стихов, переводов с немецкого, английского, русского языков на украинский.

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