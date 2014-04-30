Диссидент Сверстюк считает, что гражданской войны в Украине не будет

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал бывший политзаключенный, писатель, общественный деятель Евгений Сверстюк сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин с самого начала планировал начать в Украине гражданскую войну. При этом Сверстюк добавил: «не с кем начать гражданскую войну в Украине. На защиту идеи Путина и российского флага украинцы не поднимутся».

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«Есть определенная категория тех, которые готовы за деньги поднимать этот флаг, но очень мало таких, у которых это печет и которым это болит, и не надо преувеличивать количество их сил», - считает Сверстюк.

Сверстюк отметил, что «гражданской войны не будет в восточных регионах Украины - это точно. Не за что бороться тем людям, которые играют сейчас возле памятника Ленина с российским флагом».