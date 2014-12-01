ГПУ поймала директора Киевского бронетанкового завода на краже 12 млн гривен

«Указанное должностное лицо в июне этого года, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с соучастниками и другой группой неустановленных лиц, совершило завладение государственными средствами в особо крупных размерах на общую сумму 12 млн грн», - сообщает пресс-служба.

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Мужчина перечислил средства на счет фиктивного предприятия, а потом снял их наличными. Указанные средства предназначались для изготовления бронетранспортеров.

Один из соучастников подозреваемого еще находится в розыске. Следствием принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба и установления всех причастных к совершению этого преступления лиц.