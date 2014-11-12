Военные РФ изнасиловали и убили снайпера "ДНР" - СМИ

Об этом пишет координатор Inform Napalm Роман Бурко со ссылкой на свои источники в Донецке.

"Местные говорят, что вчера около 17:00 на блокпосту боевиков на перекрестке ул. Орджоникидзе и Мелитопольская пропала снайперша ДНР. Позже ее нашли мертвой со следами изнасилования. Среди местных сепаратистов говорят, что изнасиловали военные РФ и выбросили в зеленке недалеко от блокпоста", - пишет Бурко.

Информация уточняется.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" пообещали арестовывать и насиловать женщин за поход в кафе

Напомним, что этот район неоднократно фигурировал в новостных сводках.

Также недавно были опубликованы видеодоказательства междоусобных стычек и разборок боевиков в Донецке, к сообщениям о которых ранее некоторые читатели относились скептически.

Читайте такжеВ сети появилось видео зверского избиения людей донецкими боевиками