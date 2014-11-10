Боевик Пургин решил вместо гривень в "ДНР" ввести "загадочные фантики"

В Москве так называемый "заместитель председателя совета министров ДНР" Андрей Пургин заявил о возможности ввода на оккупированных территориях "местных денег".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Совете федерации.

«Есть вариант своих денег, своей валюты, это дополнительные местные деньги. Это как «баварский вариант»», - сказал Пургин.

В то же время, он отметил, что наиболее перспективным остается создание бивалютной зоны - гривня и российский рубль.

По его словам, над этим вопросом работает "две экспертные группы", но окончательное решение пока не принято.

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В то же время представитель луганских боевиков, "председатель Верховного совета ЛНР" Алексей Карякин заявил, что "на сегодняшний момент остается валюта гривня, но, учитывая, что есть дефицит гривневой массы, те города, которые находятся в непосредственной близости с границей с РФ, сами перешли на российскую валюту - рубль".

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.