Москва признала псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса - МИД РФ

Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в Донецкой и Луганской областях, сообщает РИА Новости.

"Выборы в Донецком и Луганском регионах прошли в целом организованно, при высокой явке избирателей. Мы уважаем волеизъявление жителей юго-востока. Избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах", — говорится в документе.

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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, с учетом состоявшихся выборов крайне "важно предпринять активные шаги по налаживанию устойчивого диалога между центральными украинскими властями и представителями Донбасса в русле достигнутых в Минске договоренностей".

"Готовы вместе с нашими международными партнерами и далее конструктивно содействовать урегулированию кризисной ситуации в Украине", — заключили в МИД РФ.