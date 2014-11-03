Москва признала псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса - МИД РФ
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о признании Кремлем псевдовыборов в "ДНР" и "ЛНР"
Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в Донецкой и Луганской областях, сообщает РИА Новости.
"Выборы в Донецком и Луганском регионах прошли в целом организованно, при высокой явке избирателей. Мы уважаем волеизъявление жителей юго-востока. Избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах", — говорится в документе.
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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, с учетом состоявшихся выборов крайне "важно предпринять активные шаги по налаживанию устойчивого диалога между центральными украинскими властями и представителями Донбасса в русле достигнутых в Минске договоренностей".
"Готовы вместе с нашими международными партнерами и далее конструктивно содействовать урегулированию кризисной ситуации в Украине", — заключили в МИД РФ.