Подо льдами Антарктиды проявился 'континент-призрак': ученые не могут это объяснить

Некоторые породы старше Луны.

В Антарктиде проявляется скрытый континент, погребенный под километрами льда миллионы лет. Ученые называют его "континентом-призраком", но не могут объяснить тайну его происхождения, пишет ecoportal.net.

В течение многих лет исследователи использовали сейсмическое картирование, чтобы понять, что находится подо льдами Антарктиды. Посылая звуковые волны через лёд и измеряя, как они отражаются, они смогли реконструировать скрытые структуры глубоко под землёй.

Однако последние из сигналов отличались от всего, что было раньше, и были слишком организованными и последовательными. Вместо фрагментированных пород или вулканических систем сейсмические данные указывали на непрерывный материк. Некоторые породы, связанные с этой структурой, были невероятно древними – датировались самыми ранними периодами истории Земли, в некоторых случаях даже старше Луны.

Видео дня

Правда о "континенте-призраке"

Так называемый "континент-призрак" – это не новый материк, поднимающийся из-под земли. Исследователи считают, что он тесно связан с Зеландией, в Тихом океане.

То, что они обнаружили подо льдом, похоже, является огромным куском континентальной коры, который когда-то соединял регионы древней Земли, прежде чем тектонические силы разделили и сдвинули их.

За миллионы лет Антарктида покрылась льдом, который действовал как щити сохранил структуру под собой, скрывая ее от глаз и защищая от эрозии. Однако теперь передовые сейсмические инструменты в сочетании с изменениями ледового покрова обнажают ранее скрытые следы.

Ранее ученые нашли фрагмент янтаря, который поменял их представление о прошлом Антарктиды. Он показал, что смолистые деревья когда-то росли недалеко от Южного полюса.

