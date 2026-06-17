В забытой гробнице нашли сотню сокровищ

Гробница находится в Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима.

В центральной Италии археологи обнаружили полностью запечатанную этрусскую камерную гробницу, нетронутую с момента её закрытия примерно 2600 лет назад. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что эта находка, сделанная на месте Сан-Джулиано, названа одним из наиболее значительных открытий за последние десятилетия для понимания доримской цивилизации, некогда процветавшей в этом регионе.

Раскопки проводились международной командой, работающей в рамках археологического исследовательского проекта Сан-Джулиано, под руководством археолога из Университета Бейлора Давиде Зори. Поскольку печать гробницы никогда не была вскрыта, ее содержимое сохранилось в состоянии, редко встречающемся на местах, переживших столетия разграбления.

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Гробница находится в Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима, в холмистой местности Лацио. По данным исследовательской группы, камера датируется VII веком до н.э. и содержала останки четырех человек, уложенные на высеченные в камне ложа.

Интересно, что вокруг останков находилось более 100 погребальных предметов, включая керамические вазы, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные резинки для волос. Зори отметил, что камерная гробница такого возраста никогда ранее не раскапывалась в регионе с использованием современных археологических методов, назвав полностью запечатанное захоронение редкой находкой для этрусской археологии.

Предварительный анализ предполагает, что четыре обнаруженных человека могут представлять две пары мужчина-женщина, хотя исследователи говорят, что для более окончательных выводов необходимы дальнейшие антропологические, изотопные и генетические исследования. Как объяснил Зори, сами раскопки завершены, но анализ полученных данных только начался.

Десятилетие работы в Сан-Джулиано

Интересно, что исследовательский проект в Сан-Джулиано ведется с 2016 года, задокументировав более 600 гробниц в некрополе, окружающем древний этрусский город, который когда-то стоял на вершине плато Сан-Джулиано.

До сих пор каждая вторая камерная гробница, обнаруженная на этом месте, - сооружения, высеченные из камня в форме небольших домов со скатными крышами, - была в какой-то момент разграблена, причем некоторые были опустошены еще в конце III века до н.э., во время ранней римской оккупации этой территории.

Проект представляет собой сотрудничество между консорциумом университетов под руководством Университета Бейлора и Академией Вергилия в Риме, осуществляемое в партнерстве с городом Барбарано-Романо.

Его более широкая цель, как указано в заявлении проекта, заключается в реконструкции долгосрочных изменений в заселении плато Сан-Джулиано и окружающих холмов человеком, прослеживая историю этого района от его этрусского происхождения до римского включения, последующего превращения в средневековый замок и окончательного запустения где-то до 1300 года нашей эры.

Исследователи считают, что сотни высеченных в скалах гробниц, окружающих плато, были тесно связаны с самим этрусским городом, что делает недавно открытую камеру редким, нетронутым окном в погребальные обычаи, которые в противном случае были бы скрыты столетиями нарушений. После завершения раскопок следующий этап работы будет сосредоточен на том, что нетронутые погребальные предметы и скелетные останки могут рассказать о людях, которые были похоронены здесь почти три тысячелетия назад.

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