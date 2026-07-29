Похожа на картофелину: в NASA показали истинную форму Земли

Это научная модель, которая иллюстрирует, как бы выглядела поверхность океана, если бы на нее влияла только гравитация

NASA показала новую визуализацию формы Земли - геоида. На видео, опубликованном в X, наша планета похожа не на шар и даже не на эллипс, а на бугристую картофелину.

В то же время, пишет as.com, изображение не показывает фактическую физическую форму Земли. Это научная модель, которая иллюстрирует, как бы выглядела поверхность океана, если бы на нее влияла только гравитация, без воздействия приливов, течений или ветра.

Холмы и долины, видимые на модели, вызваны неравномерным распределением материала внутри Земли. Области, содержащие более плотные породы или магму, оказывают несколько более сильное гравитационное притяжение, создавая так называемые гравитационные "холмы". Напротив, области с меньшим количеством материала образуют едва заметные гравитационные "долины", где гравитация немного слабее.

Видео дня

Визуализация гравитации

Чтобы сделать эти крошечные различия видимыми, НАСА увеличило эти колебания в 10 000 раз. В действительности изменения составляют всего несколько десятков метров по высоте и их невозможно обнаружить невооруженным глазом.

Используя эту модель, учёные определили, что самая высокая точка гравитационного поля Земли находится вблизи Исландии, где геоид поднимается примерно на 279 футов выше среднемирового уровня. На противоположном полюсе, к югу от Индии, он опускается примерно на 348 футов ниже среднего уровня.

Чем она отличается от традиционных карт

Большинство карт основаны на упрощённой геометрической форме, известной как эллипсоид, что значительно упрощает вычисления и картографирование.

Геоид, по сравнению с ним, гораздо более неправильный, но он предоставляет информацию, необходимую для улучшения топографической съёмки, спутникового позиционирования и современных навигационных систем.

Ранее УНИАН писал, что космический аппарат NASA New Horizons, ставший первым зондом, исследовавшим Плутон вблизи, успешно "проснулся" после почти года пребывания в режиме гибернации. Теперь ученые ожидают новых данных.

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