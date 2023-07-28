Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей - масла, вина.

У берегов Италии нашли фрагменты древнеримского торгового судна, которое построили более 2 тыс. лет назад.

Корабль найден у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км к северо-западу от Рима, на песчаном дне на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, который занимается защитой культурного наследия страны, передает The Independent.

На борту корабля нашли сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально. Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей - масла, вина. Такие артефакты довольно распространены в Средиземноморье.

Видео дня

"Эта находка - важный образец древнеримского корабля, который попал в шторм и пытался добраться до берега. Она также дает представление о морских торговых путях в те времена", - прокомментировали в полиции.

Представители полиции уточнили, что судно было найдено и снято на видео с помощью робота на дистанционном управлении.

Находки затонувших кораблей

Обнаружение таких кораблей не является большим открытием. Ученые считают, что по Средиземному морю разбросаны тысячи затонувших кораблей времен античности. Так, в 2018 году у берегов Болгарии нашли греческий торговый корабль, затонувший более 2400 лет назад. Его официально признали старейшим из известных кораблей в мире, обнаруженных в сохранившемся состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: