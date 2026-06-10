Солнечные панели стали ловушкой для летучих мышей, и причина совсем не в электричестве

У животных появилась новая проблема, связанная с солнечными батареями по всему миру.

По мере того, как сектор возобновляемой энергии набирает значительную скорость, возникают некоторые неожиданные проблемы. Когда команда инженеров строила солнечную электростанцию ​​в Великобритании, они обнаружили, что панели негативно влияют на летучих мышей различными способами. Об этом пишет Ecoportal.

Исследования показали, что летучие мыши часто принимают ветряные электростанции за места ночевки и также привлекаются к турбинам, поскольку насекомые, как правило, скапливаются вокруг массивных ветровых башен по всему миру.

Отмечается, что у летучих мышей появилась новая проблема, связанная с солнечными батареями по всему миру.

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Было обнаружено, что солнечные батареи приносят пользу некоторым видам животных, даже привлекая некоторых находящихся под угрозой исчезновения животных в непосредственную зону вокруг и под панелями.

Этот парадокс между хорошими и плохими последствиями солнечных электростанций получил дальнейшее развитие в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation, в котором подробно описывается последняя проблема для летучих мышей, когда они пролетают рядом с солнечными батареями.

Оно показывает, что летучие мыши в Великобритании принимают солнечные панели за воду. В исследовании сказано:

"Мы узнали, как солнечные батареи в пустыне создают процветающие оазисы для некоторых видов, но это событие по другую сторону Атлантики объяснило, как солнечные панели вводят летучих мышей в заблуждение совершенно неожиданным образом".

Известно, что летучие мыши ориентируются в мире с помощью эхолокации. Когда они издают акустический сигнал, направляясь к гладкой поверхности, например, к озеру, звук отражается от воды. В этом исследовании подробно описано, как летучие мыши принимают гладкие поверхности солнечных панелей за водоемы.

Ученые обнаружили, что солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей, имитируя эхолокационный сигнал воды.

Эта иллюзия приводит к изменению поведения летучих мышей, например, к снижению активности и избеганию среды обитания. Солнечные батареи создали новый экологический барьер для летучих мышей, которым необходимо добывать пищу и перемещаться.

Недавнее исследование показало, что некоторые виды птиц сталкиваются с аналогичной проблемой, связанной с солнечными панелями.

Влияние солнечных электростанций на животных

Однажды на солнечной электростанции в Калифорнии поселились лисы, находящиеся под угрозой исчезновения, и это привело к крайне неожиданным последствиям.

В Калифорнии лиса-корсак потеряла более 95% своей естественной среды обитания из-за распространения сельского хозяйства и застройки. Лисам необходимы пространство, укрытие и доступ к добыче. И они постоянно перемещаются, часто используя десятки нор, чтобы избежать хищников.

Когда лисы проникали на эти солнечные электростанции, ученые тщательно отслеживали их поведение, и, к своему удивлению, обнаружили, что животные адаптировались. Солнечные электростанции предоставляли им редкое сочетание: защиту и ресурсы в одном месте.

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