Археологи в тысячелетнем доме нашли бронзовый предмет, которого там быть не должно

Небольшой бронзовый предмет, обнаруженный в доме на Аляске, неожиданно открыл археологам связь с культурой Арктики, которая, возможно, простиралась на многие столетия назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Считается, что этот отлитый предмет, вероятно, изготовленный в Восточной Азии, является первым доисторическим бронзовым артефактом такого рода, найденным на Аляске.

Интересно, что находка была сделана на мысе Эспенберг на полуострове Сьюард на Аляске во время раскопок, проводимых исследователями из Университета Колорадо. На первый взгляд, предмет выглядел скромно. Но как только команда поняла, что он был отлит в форме, открытие приобрело иной смысл.

Внимание исследователей привлекло не только место находки, но и её возраст. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он мог существовать на протяжении многих поколений, прежде чем оказаться внутри дома, где был обнаружен.

Скрытый артефакт под жилищем инупиатов

Артефакт был найден внутри жилища возрастом около 1000 лет, связанного с ранними эскимосами-инупиатами. Дом был построен на береговом валу в пределах Национального заповедника Берингова сухопутного моста. Погребенный под слоем осадка толщиной около метра у входа, объект был замечен Джереми Фойном, аспирантом Калифорнийского университета в Дэвисе.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Университетом Колорадо, длина фрагмента составляла около 5 сантиметров, ширина - 2,6 сантиметра, а толщина - менее 2 сантиметров. Он состоит из двух частей: прямоугольного бруска, прикрепленного к тому, что выглядит как сломанное круглое кольцо.

Его форма почти сразу же заставила исследователей остановиться. Одна сторона скошена, а другая слегка вогнута, что указывает на то, что он был изготовлен в форме. Позже Фойн описал момент открытия:

"Форма объекта сразу же привлекла мое внимание. Увидев, что он явно был отлит в форме, я сначала не поверил своим глазам, а затем понял, что нашел нечто потенциально очень важное".

Старше дома, где он был найден

Важно, что ученые также обнаружили небольшой кусок кожи, обернутый вокруг прямоугольной части объекта. Радиоуглеродный анализ показал, что кожа была изготовлена ​​примерно в 600 году нашей эры.

Как объяснил Джон Хоффекер из Института арктических и альпийских исследований Университета Колорадо, эта дата относится к коже и не обязательно указывает на время изготовления самого бронзового предмета.

"Я был совершенно поражен. Предмет, по-видимому, старше дома, который мы раскапывали, как минимум на несколько сотен лет", - сказал Хоффекер.

Исследователи пока точно не определили, для чего использовался этот предмет. Хоффекер и его коллега Оуэн Мейсон объяснили, что он напоминает пряжку ремня и, возможно, первоначально служил частью упряжи или украшением для лошади. Они также предположили, что жители Аляски могли позже использовать его в качестве застежки для одежды или как часть церемониальной одежды.

Возможное путешествие через Берингов пролив

Самый главный вопрос остается в том, как предмет попал на Аляску. Мейсон заявил, что доисторическое производство бронзы на Аляске неизвестно, что делает местное происхождение маловероятным. Команда исследователей считает, что объект, вероятно, был изготовлен в Восточной Азии, возможно, в Корее, Китае, Маньчжурии или Южной Сибири.

Хоффекер также упомянул степные регионы Южной Сибири, где бронзовое литье зародилось тысячи лет назад. Исследователи предложили два возможных объяснения.

Объект мог попасть туда по сетям дальней торговли или же он мог пересечься с одними из самых ранних инупиатских эскимосов, которые, как считается, мигрировали на северо-запад Аляски из соседней Сибири около 1500 лет назад. Мейсон предложил еще одну, на удивление простую, версию:

"Возможно, он был достаточно ценным, чтобы люди хранили его из поколения в поколение, передавая из рук в руки".

Отмечается, что бронзовый артефакт не дает окончательного ответа на вопрос о том, как он попал на Аляску или как использовался. Несмотря на свои скромные размеры, объект остается необычным свидетельством в истории, которую археологи все еще пытаются собрать воедино.

