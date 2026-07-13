Был тайный заказчик: во Франции обнародовали новые подробности дерзкого ограбления Лувра

Подозреваемых наняли за два-три дня до кражи, и им для разведки предоставили видео, снятое в галерее "Аполлон".

Двое мужчин, подозреваемых в громком ограблении Галереи Аполлона в Лувре, во время новых допросов в июне рассказали, что согласились на преступление после предложения неизвестного заказчика, который пообещал заплатить от 15 до 25 тысяч евро за похищенные драгоценности. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на материалы следствия.

Среди подозреваемых – 40-летний Абдулай Н., нелегальный таксист и бывший блогер, известный видео с мототрюками под псевдонимом Doudou Cross Bitume, а также 36-летний безработный уроженец Алжира Геламалла А. Оба мужчины проживают в Обервилье, пригороде Парижа.

По версии французских следователей, 19 октября 2025 года они проникли в Галерею Аполлона, где хранится часть французских королевских драгоценностей. Они пробрались туда с помощью угловых шлифовальных машин, прорезали путь к экспозиции, похитили драгоценности, после чего спустились на платформе прямо на глазах у посетителей музея и скрылись на скутере.

Видео дня

Подозреваемых задержали примерно через неделю после совершения преступления. Их обвинили в "организованном ограблении" и поместили под стражу.

Новые показания подозреваемых

2 и 22 июня мужчины были доставлены из тюрьмы на допросы к следственным судьям, ведущим расследование. В ходе двух длительных допросов, стенограммы которых получила газета Le Monde, они впервые подробно изложили свою версию событий и собственную роль в преступлении.

Отмечается, что часть их показаний подтверждается доказательствами, собранными следствием, однако отдельные заявления вызывают сомнения и кажутся противоречивыми. До этого подозреваемые лишь частично признавали свою причастность во время первых допросов в парижском подразделении по борьбе с бандитизмом, после чего почти девять месяцев отказывались давать какие-либо показания перед следственными судьями.

По словам двух мужчин, ограбление заказал таинственный организатор, имя которого они не называют из соображений безопасности себя и своих семей. Обоих мужчин наняли за два-три дня до кражи, и они получили для разведки видео, снятое в галерее "Аполлон", на котором были показаны выставленные коллекции королевских драгоценностей.

Абдулай Н. рассказал, что их задача была проста – "разбить окна и вытащить драгоценности из витрин". Он объяснил свой вербовку проблемным прошлым и тяжелым финансовым положением.

По словам мужчины, мотивы заказчика были финансовыми, а целью была перепродажа похищенных драгоценностей.

"Я знал, что собираюсь ограбить Лувр", – впервые признался Абдулай Н., тогда как Геламала А. поклялся, что цель ему представили как "ювелирный магазин, где изготавливают драгоценности в Париже", а не самый посещаемый и известный музей в мире.

Мужчины похитили восемь ювелирных изделий – тиары, брошь, ожерелья, серьги – которые принадлежали французским королевам и императрицам. Этот трофей, инкрустированный более чем 8700 драгоценными камнями, оценивался в рекордные 88 миллионов евро, не считая его неоценимой исторической ценности.

Ограбление Лувра: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2025 года всемирно известный музей Лувр в Париже подвергся ограблению. Тогда преступникам удалось скрыться.

Преступники прибыли на скутере и воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в интересувшую их комнату; они были вооружены небольшими бензопилами.

Воры похитили девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и другие. Они хранились в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

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