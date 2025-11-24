Пыль действует как катализатор, который позволяет простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные соединения.

Ученые установили, что частицы космической пыли играют решающую роль в формировании сложных молекул, необходимых для создания жизни в космосе.

Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal, минеральная пыль действует как катализатор, который позволяет простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные, потенциально поддерживающие жизнь соединения даже в условиях экстремального холода и вакуума.

Исследование показало, что реакции с образованием карбамата аммония, который считается химическим предшественником мочевины и других молекул, необходимых для жизни, были более эффективны в присутствии космической пыли, чем без неё.

Видео дня

Это открытие свидетельствует о том, что пыль играет гораздо более активную роль в астрохимии, чем считалось ранее, способствуя развитию химических процессов, необходимых для построения сложных органических соединений и потенциального зарождения жизни.

Воссоздание глубокого космоса в лаборатории

В лаборатории пылевые сэндвичи из тонких слоёв углекислого газа и аммиака, разделённых слоем пористых силикатных зёрен, полученных методом лазерного испарения, стали реалистичным аналогом космической пыли.

Когда образцы, замороженные при температуре –260 °C (аналогично межзвёздным облакам), нагрели примерно до –190 °C (условия, возникающие при эволюции этих облаков в протопланетные диски), молекулы проникли через слой пыли и вступили в реакцию с образованием карбамата аммония.

В то же время без слоя пыли ледяные молекулы не реагировали так активно.

Исследователи планируют выяснить, могут ли другие молекулы образовываться таким же образом, и происходят ли эти химические реакции, обусловленные пылью, в настоящее время в протопланетных дисках, где рождаются новые планеты.

Ранее УНИАН объяснял, почему небо на Земле голубого цвета, а в космосе - черного.

Вас также могут заинтересовать новости: