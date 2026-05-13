Неандертальцы практиковали стоматологию еще 60 000 лет назад, - исследование

Около 60 000 лет назад в Сибири неандерталец вскрыл рот, чтобы просверлить гнилой зуб - и это самое древнее на сегодняшний день свидетельство преднамеренного лечения зубов, как показало новое исследование. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что нижний коренной зуб взрослого неандертальца был впервые обнаружен в 2016 году, но тогда было неясно, что вызвало глубокое отверстие на его поверхности. Теперь экспериментальные данные указывают на то, что отверстие было сделано с помощью небольшого каменного сверла, используемого для удаления кусочков сильно гнилой зубной ткани, согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале PLOS One.

Эта сложная процедура показывает, что неандертальцы - наши ближайшие родственники, жившие примерно от 400 000 до 40 000 лет назад - обладали достаточным интеллектом, чтобы распознать, что эту болезненную кариозную полость можно вылечить, и имели достаточную мелкую моторику для успешного выполнения процедуры.

"Тот факт, что было проведено это инвазивное лечение, и человек выжил, заставляет меня думать, что это еще один пример действительно очень глубокого понимания человеческой биологии и того, когда необходимо вмешательство, характерного для неандертальцев", - сказал соавтор исследования Джон У. Олсен, почетный профессор антропологии Университета Аризоны.

Пока непонятно, было ли это самолечение или стоматологическая процедура, проведенная другим человеком. Грегорио Оксилия, стоматологический антрополог из Свободного Средиземноморского университета в Италии, сказал:

"Тем не менее, это говорит о том, что корни инвазивной медицины и хирургии принадлежат не только Homo sapiens, но и являются частью более широкого наследия, разделяемого с нашими ближайшими родственниками".

Самые древние свидетельства лечения кариеса у нашего собственного вида, Homo sapiens, датируются примерно 14 000 лет назад и происходят на территории современной Италии.

"Отодвигая дату преднамеренного использования стоматологии примерно на 45 000 лет назад, это новое открытие фундаментально меняет наше понимание эволюции здравоохранения человека", - сказал Оксилия, первый автор исследования, подробно описывающего находку возрастом 14 000 лет.

Доисторическое здравоохранение

В настоящее время известно множество случаев использования стоматологических услуг неандертальцами. Например, различные археологические памятники в Испании показывают, что неандертальцы, по-видимому, ухаживали за ребенком с синдромом Дауна и употребляли в пищу лекарственные растения.

Однако, отчасти из-за того, что их диета с низким содержанием углеводов поддерживала низкий уровень кариеса, свидетельства о стоматологических вмешательствах у неандертальцев были ограничены.

Поэтому, чтобы определить, было ли необычное отверстие в примерно 59 000-летнем неандертальском коренном зубе, найденном в Чагырской пещере, преднамеренно создано человеком, исследователи осмотрели зуб и провели эксперименты с использованием трех современных человеческих зубов.

Отмечается, что микроскопический анализ неандертальского моляра выявил два участка глубокой деминерализации, свидетельствующих о сильном кариесе. Один участок кариеса располагался в месте соприкосновения зуба с десной. Здесь исследователи обнаружили прямые бороздки, характерные для следов от выгрызания зуба.

Другой участок кариеса перекрывал полость 4,2 мм в длину, 2,8 мм в ширину и 2,6 мм в глубину на поверхности зуба. Вдоль верхнего края этого отверстия были видны крошечные отметины.

Затем команда провела эксперименты на трех зубах современных людей, чтобы определить, какие инструменты и движения необходимы для воспроизведения этих отметин. Это показало, что бороздки могли быть образованы вращательным движением небольших каменных орудий, изготовленных из местной яшмы. Многочисленные примеры орудий с длинными, тонкими, заостренными кончиками, которые могли служить этой цели, ранее были найдены в Чагырской пещере.

Что было после операции

Интересно, что следы жевания, наложенные на бороздки вокруг полости, указывают на то, что этот человек не только пережил операцию, но и прожил довольно долгое время, позволив своей обычной жевательной активности начать стирать следы первоначального сверления".

"Хотя ученые не могут быть уверены, что отверстие было сделано с помощью каменной стоматологической дрели, очень локализованные следы делают этот вывод более вероятным, чем другие возможные объяснения, такие как повреждение после смерти человека, - сказала Марина Лосано Руис, биоархеолог, изучающая зубы неандертальцев в Университете Ровира-и-Виргили в Каталонии.

По словам Оксилии, этот случай исключителен именно потому, что он показывает, что они смогли реагировать на редкую патологию с помощью высокоцелевого и технически сложного ответа.

Ребекка Врэгг Сайкс, археолог из Кембриджского университета считает, что эта процедура, скорее всего, была самолечением:

"Для того чтобы выковыривать этот гнилой зуб, вероятно, не требовалась ничья помощь".

